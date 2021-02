„Rest der Republik“ : Nach viraler Wutrede über Stadt und Land: „Nordwolle“-Chef Scheel im Interview

Selbst der Zeitgeist kommt an der deutschen Bürokratie nicht vorbei. Das ist die Kurzfassung der Geschichte des Öko-Unternehmers Marco Scheel aus Mecklenburg-Vorpommern, dem das Baurecht einen Strich durch seine Pläne macht. Mit seiner Beschwerde wurde er zur Internet-Berühmtheit. Besuch bei einem, der sich empört.

10. Februar 2021, 09:59 Uhr

Teplitz | Die letzten Meter sind beschwerlich. Eine ausgefahrene Straße, Dorfstraße genannt, führt zum Firmensitz von „Nordwolle“. In Teplitz, Kreis Nordwestmecklenburg, produziert das junge Unternehmen nachhaltige Textilien aus der Wolle seltener Schafrassen. Nicht in einem Industriekomplex, sondern in den historischen Gemäuern eines Gutes.



Dirk Fisser

Linker Hand liegt das alte Verwaltungsgebäude – 1888 steht im Giebel – in dem das Büro und die Wohnung von Firmenchef Scheel einquartiert ist. Rechter Hand zwei alte und teilweise baufällige Scheunen. In einer von beiden wird produziert. Sie ist sozusagen das Corpus Delicti, das Scheel und seinem Unternehmen ungeahnte Aufmerksamkeit verschaffte.



In einer eigentlich unverfänglichen NDR-Reportage regte Scheel sich minutenlang und fast ungeschnitten über die rechtlichen Hürden auf, die er hier zu nehmen versucht. Hier ein Auszug:

Der 31-Jährige schimpfte über Chai-Latte trinkende Dating-App-Programmierer in Berlin und die deutsche Bürokratie als solche. Das kam gerade in den sozialen Netzwerken gut an. Millionenfach wurden die Schnipsel aus der Reportage mittlerweile angeschaut. Mit unserer Redaktion spricht er vor Ort über seine Probleme und die große Aufmerksamkeit. Es folgt die Dokumentation des Gesprächs mit dem Mann, der auf der firmeneigenen Homepage "Commandante" genannt wird:

Herr Scheel, quasi über Nacht sind Sie vom Startup-Unternehmer, der alternative, nachhaltige Kleidung produziert, dank ihres gefilmten Wutausbruchs zu einem Internetphänomen geworden. Wie geht’s Ihnen damit?

Ach, ganz gut eigentlich. Als ich mir meinen Frust von der Seele geredet habe, ging es mir danach schon ein bisschen besser. Das ist ja auch deswegen so aus mir herausgeplatzt, weil man nichts machen kann. Ich bin hilflos in meiner Situation. Diese Hilflosigkeit hat sich ein Ventil gesucht. Aber ich habe auch schnell gedacht: Oha… denken die Leute jetzt, ich bin ein Pegida-Wutbürger, der nur rummotzt? Und liegen diese Probleme vielleicht doch an mir? Ist das Projekt hier vielleicht einfach zu größenwahnsinnig?

Zur Person Der Unternehmer und das Unternehmen Marco Scheel ist 31 Jahre alt. Aufgewachsen ist der Jungunternehmer auf Rügen. Zum Studium ging es nach Berlin. Parallel zum Studium trieb er bereits sein Startup Nordwolle voran. Mittlerweile beschäftigt er nach eigenen Angaben am Firmensitz im Landkreis Nordwestmecklenburg zehn Menschen. Hier wird seit 2018 an der Fertigung von Textilien aus der Wolle seltener Schafrassen gearbeitet. Auf Rügen und auf Hiddensee betreibt Nordwolle zwei Läden, die derzeit aufgrund der Corona-Pandemie allerdings geschlossen sind. Der Online-Handel aber boome, versichert Scheel.

Und was denken die Leute? Also zumindest die Leute, die sich bei Ihnen melden?



Genau das Gegenteil. Wir haben Tausende – das ist nicht übertrieben – Tausende Nachrichten bekommen. Aus ganz Deutschland. Die Resonanz war rundweg positiv. Mir ist klargeworden: Viele Leute haben ganz ähnliche Probleme wie ich. Das war mir vorher gar nicht klar. Mein Vater ist Klempner, meine Mutter Sekretärin. Ich habe also von Zuhause aus wenig Berührung mit Problemen, die Unternehmer in ihrem Alltag haben und auch wenig Berührung zu Behörden. Es ist tröstend, dass ich nicht allein bin in meiner Hilflosigkeit. Ich sehe mich bestätigt.

Wie wütend macht Sie diese Hilflosigkeit denn? In dem Beitrag schimpfen Sie minutenlang…

Nicht wütend. Ich bin enttäuscht! Ich habe in mir drin eine tiefe Enttäuschung. Diese Probleme treffen mich in mein naives Mark: Wir nähen in Deutschland unsere Kleidung, wir sorgen für den Erhalt seltener Schafrassen. Wir schaffen Arbeitsplätze, wo keine sind. Wir zahlen hier Steuern. Die ländlichen Kommunen stehen mit dem Rücken an der Wand finanziell. Das weiß ich als Gemeindevertreter ganz genau.

Dirk Fisser

Wie? Sie sind kommunalpolitisch aktiv?



Ja, logisch! Seitdem ich hier mit 28 angekommen bin. Dadurch habe ich ziemlich viel gelernt, was einem in der Schule ja niemand beibringt. Auch vieles gelernt, was schiefläuft. Dank meiner Tätigkeit als Gemeindevertreter weiß ich: Die ländlichen Kommunen brauchen die Gewerbesteuer. Die brauchen Geld für die Feuerwehr, die Infrastruktur und das kommunale Leben insgesamt. Ich will es mal so sagen: Wir brauchen hier ein bisschen Kohle, um uns ein geiles Leben zu machen. Das geht natürlich nur, wenn wir hier vor Ort auch irgendwie Wertschöpfung haben. Als Unternehmer erlebe ich aber, dass das nicht gewollt ist! Im letzten halben Jahr habe ich mich hauptsächlich mit Behörden beschäftigt.

Ohne vorangekommen zu sein in der Sache…

Mich nimmt das hier durchaus in gewisser Weise alles mit. Ich habe den Eindruck, der Landkreis Nordwestmecklenburg und die Landrätin kommen mir kein Stück entgegen, nicht ein kleines Bisschen. Es muss doch möglich sein, Unternehmern mit einer Idee zu unterstützen. Mir wurde ja vorgeschlagen, ich solle doch ins Gewerbegebiet nach Wismar ziehen und Fördergelder wurden mir auch in Aussicht gestellt. Ich will da nicht hin! Ich will nicht in eine Stahlhalle mit meiner Firma am Stadtrand.

Warum denn nicht?

Wir sind eine landwirtschaftlich geprägte Region hier. Ich will hier im ländlichen Raum produzieren, in den alten Scheunen. Die Schäfer, die mich mit Wolle beliefern, kommen aus der Nachbarschaft. Die Wertschöpfung soll hier stattfinden. Zumal alle Mitarbeiter hier mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Wieso sagt eine Landrätin da nicht: ,Ja, geil, so etwas brauchen wir!‘ Das verstehe ich einfach nicht!

Wir haben mal bei den Behörden nachgefragt. Der Bürgermeister des Amtes Neukloster umschreibt Ihren Auftritt mit „Gejaule“…

Was? Das zeigt doch, auf was für einem hohen Ross die Behörden sitzen! Schreiben Sie das rein?

Ja.

… auf was für einem hohen Ross die sitzen. Da wird mein Klagen mit dem Jaulen eines Hundes gleichgesetzt. Was ist das denn? Ich sage es noch mal: Hier, wo wir produzieren und Arbeitsplätze geschaffen haben, will sonst niemand hin. Die Gebäude stünden doch sonst leer und würden verfallen. Will man das wirklich?

Wir haben auch beim Landkreis nachgefragt. Die sagen, Sie nutzen die Scheune, Zitat: „ohne vorliegende Baugenehmigung als Produktionsstätte – der Landkreis hat gegen diese illegale Nutzung bislang keine bauaufsichtlichen Maßnahmen eingeleitet (was einer Stilllegung des Betriebes gleich käme).“ Man sei weiterhin offen dafür, dass Sie gemeinsam mit den Behörden die Voraussetzungen schafft, um eine Legalität herzustellen.

Ja? Davon merke ich nichts. Der Verwaltungslotse, der uns zur Seite gestellt wurde, den erreichen wir nicht. Auch von der Landrätin haben wir nichts mehr gehört. Die Behörde sollte doch dafür da sein, die Interessen der Menschen zusammenzubringen. Gegen mein Vorhaben hier hat niemand etwas aus der Nachbarschaft oder der Gemeinde. Auch nicht die landwirtschaftlichen Betriebe aus der Nachbarschaft, die uns die Wolle liefern.

Es bleibt aber dabei, dass es nicht legal ist, was Sie hier machen…

In der Scheune dahinten haben wir in der Pandemie Hunderttausende FFP2-Masken produziert. In einer illegalen Produktionshalle also. Was ich für mein Unternehmen brauche sind: Hände, Platz und den politischen Willen. An letzterem fehlt es. Es muss doch eine Lösung geben, hier Wertschöpfung und Realwirtschaft zu ermöglichen!

Dirk Fisser

Die Regeln, die sie als Industriebetrieb ausbremsen, sind ja auch dafür da, landwirtschaftliche Fläche zu schützen…



Ja, das stimmt schon. Es geht ja bei den ganzen Regeln um die landwirtschaftliche Produktion, die geschützt werden soll. Verstehe ich schon. Aber was machen wir denn hier? Wir verarbeiten doch landwirtschaftliche Produkte, die ansonsten im Abfall landen würden, zu Textilien. Wo ist da der Unterschied? Und das Ganze geschieht in Gebäuden, die schon da sind. Hier wird nichts neu gebaut. Wäre ich Kartoffelbauer und wollte eine Kartoffelstärke-Fabrik bauen, hätte ich vermutlich nicht solche Probleme.

Rührt Ihre Kränkung also auch daher, dass Sie etwas im Sinne der gesellschaftlich vielfach geforderten Nachhaltigkeit machen, dann aber in der Realität auf Hindernisse stoßen?

Eine Behörde sollte doch Dienstleister für die Menschen sein. Ich erlebe genau das Gegenteil. Und wissen Sie, es nützt mir gar nichts, dass Millionen Menschen meine Aufregung gesehen haben im Internet. Da komme ich meinen Zielen keinen Schritt näher. Die Leute im Bauamt muss das nicht interessieren, die werden nicht gewählt.

Die Bauamtsmitarbeiter sind ja nicht nur unkündbar, sie sind doch auch im Recht!

(überlegt…) Das mag schon sein. Aber da bin ich wieder an meinem Ausgangspunkt: Die Verwaltung sollte doch für die Menschen da sein. Und hier gibt es keine widerstreitenden Interessen gegen mein Projekt. Machen die Regeln also Sinn, an die man sich im Bauamt hält? Das ist den Menschen doch alles nicht vermittelbar! Durch solche Praktiken wandern Leute an die politischen Ränder ab. Aus der Hilflosigkeit, die ich ja auch empfinde, wird diffuse Aggression.

Nachdem Ihre Aufregung viral gegangen ist, haben Sie dann doch eine Bauvoranfrage gestellt, die Vorstufe zum Bauantrag…

Ja, davor hatte ich es mich schlichtweg nicht getraut! Auch der Bauvorantrag kostet ja schon Geld. Das machte doch bislang gar keinen Sinn, wenn es eh nur geheißen hätte, ich soll mal lieber nach Wismar ins Gewerbegebiet.

Dirk Fisser

War Ihr Auftritt vielleicht auch kalkulierte Empörung?



Für meine Sache hier, für meine Firma war das nicht gut. Wir haben die Leute ja mit der Nase auf unser Problem gestoßen – Banken, Geschäftspartner wie Schuhhändler. Da kommt das natürlich nicht so gut. Also: Es stimmt, dass wir viel mehr Besucher auf unserer Internetseite haben. Die Geschäfte im Internet liefen aber vorher schon sehr gut, wir haben Wartezeiten für Neukunden. Uns fehlt es nicht an Aufträgen, sondern am Platz, die Aufträge abzuarbeiten. Aber unser Kampf hier vor Ort, der wurde erschwert. Mich tröstet es etwas, wenn vielleicht irgendwo in Deutschland ein Behördenmitarbeiter den Beitrag gesehen hat und sich daran erinnert, dass er ja doch eigentlich Dienstleister ist.

Wie sind Sie denn eigentlich an diese Immobilie gekommen?

Über Ebay Kleinanzeige. Meine Frau hat das Gut gefunden, ich bin hierhergefahren und habe gedacht: Boah, geil. Gerade wegen der Scheune. Ich dachte mir so: Was für eine super Ausbaureserve. Wenn das mit der Firma gut funktioniert, kann ich da weiter expandieren. Tja…

Sie haben sich ja nicht nur über Behörden, sondern auch über den Chai-Latte-Trinker in Berlin aufgeregt. Warum?

Das war gar nicht als Kritik gemeint. Natürlich braucht es eine junge Startup-Szene in der Stadt, Innovationsinkubatoren und wie das alles heißt! Ich bin solchen Leuten ja näher, als man vielleicht denken würde. Unser Produktionsmanagementsystem habe ich selbst programmiert. Ich bin auch Nerd, wenn man so will. Aber unserem Unternehmen liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass wir hier in Deutschland Realwirtschaft benötigen. Realwirtschaft, in der Leute etwas mit ihrer Hände Arbeit schaffen. Wir können hierzulande nicht nur auf Digitalisierung setzen. Da sind wir zu spät, da waren andere schneller. Ich hätte ja auch beruflich etwas Anderes machen können. Ich hatte ein Jobangebot von einem Energiekonzern. Damals habe ich aber schon Nordwolle nebenbei betrieben. Ich habe mich dann dafür entschieden, etwas zu machen, in dem ich einen Sinn sehe, bei dem ich etwas Echtes schaffe.



