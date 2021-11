Nach Twitter-Abstimmung : Musk verkauft Tesla-Aktien für knapp 700 Millionen Dollar

Erst gestern trennte sich Elon Musk von Aktien seines Konzerns im Wert von rund 687 Millionen Dollar. Nun hat der Tesla-Chef weitere Aktien verkauft.

New York | Tesla-Chef Elon Musk trennt sich nach einer spektakulären Twitter-Abstimmung weiter von Aktien seines Konzerns. Gestern verkaufte der Starunternehmer weitere knapp 640.000 Anteilsscheine im Wert von rund 687 Millionen Dollar (600 Mio Euro), wie Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht zeigten. Damit hat Musk in dieser Woche schon Tesla-Papie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.