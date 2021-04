Kommentar : Menschenrechtsverletzungen in China: Die deutschen Autobauer stecken in einem Dilemma

Deutsche Autobauer machen gute Geschäfte in China – trotz der Verbrechen an den Menschenrechten. Was wäre die Alternative?

Flensburg | Die deutschen Autobauer stecken in einem Dilemma. Jedes dritte deutsche Auto wird inzwischen in China verkauft. Vor allem in der Corona-Krise entwickelt sich der weltgrößte Automarkt für VW, Daimler, BMW und Co. mehr und mehr zum Rettungsanker. Während in anderen Weltregionen der Absatz infolge der Pandemie schrumpft, erwarten Experten in China ein st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.