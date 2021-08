Arbeitsbedingungen : Lieferando will Fahrer ab sofort unbefristet einstellen

Immer wieder werden Essenslieferanten wegen ihrer Arbeitsbedingungen kritisiert. Jetzt kündigt Marktführer LIeferando an, ab sofort alle neuen Fahrer unbefristet einzustellen.

Berlin | Der Essenslieferdienst Lieferando bietet seinen Kurieren unbefristete Arbeitsverträge an. Das gilt zum einen ab sofort für neu eingestellte Mitarbeiter, wie das Unternehmen des niederländischen Branchenriesen Just Eat Takeaway am Freitag mitteilte. Zum anderen werden auch den rund 10.000 bestehenden Fahrerinnen und Fahrer der Takeaway Express GmbH unb...

