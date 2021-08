Banken : Konzernumbau reißt Commerzbank in die roten Zahlen

Der Schwung des Jahresauftakts bei der Commerzbank ist dahin. Der teure Konzernumbau und ein geplatztes Großprojekt belasten. Aber auch das Tagesgeschäft war zuletzt nicht mehr so ertragreich.

Frankfurt am Main | Nach einer halben Milliarde Euro Verlust im zweiten Quartal sind für die Commerzbank schwarze Zahlen im Gesamtjahr 2021 wieder in weitere Ferne gerückt. 394 Millionen Euro Miese standen Ende Juni in der Halbjahresbilanz, wie der Frankfurter MDax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Zum Auftakt des Jahres hatte die Commerzbank noch mit der Rückkehr in die...

