Mobilitätswende : Kontroverse Debatte im Bundestag über Verkehrspolitik

Seit vielen Jahren ist das Verkehrsministerium fest in CSU-Hand. Übernimmt die neue Ampel-Koalition nun einen „Scherbenhaufen“? Die Debatte um die künftige Politik nimmt an Fahrt auf.

Berlin | Im Bundestag ist es einen Tag nach der Amtsübernahme der neuen Bundesregierung zu einer kontroversen Debatte über die Verkehrspolitik gekommen. Der Grünen-Abgeordnete Stefan Gelbhaar sagte am Donnerstag in Berlin an die Adresse der CSU: „Sie hinterlassen eine verkehrspolitischen Scherbenhaufen.“ So sei nichts unternommen worden, um den öffentlichen...

