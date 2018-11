"Infinity Flex Display" : Welt-Neuheit von Samsung: So sieht das faltbare Smartphone aus

Bei seiner Entwicklerkonferenz stellt Samsung ein neues Smartphone vor, das sich in der Mitte falten lässt.

von Maximilian Matthies

07. November 2018, 21:50 Uhr

San Francisco | Als erster großer Handy-Hersteller hat Samsung am Mittwoch bei seiner Entwicklerkonferenz in San Francisco einen Prototypen für ein faltbares Smartphone mit "Infinity Flex Display" der Weltöffentlichkeit präsentiert.

Wie auf einem Video (ab Minute: 1:23:46) von der Entwicklerkonferenz zu sehen ist, lässt sich das Gerät in der Mitte falten, beim Ausklappen wird es zum Tablet. Auf dem neuen Smartphone lassen sich laut Samsung auch drei Apps gleichzeitig öffnen.

Schon länger war bekannt, dass Samsung an der Entwicklung eines faltbaren Smartphones arbeitet. Nun befindet sich das Gerät in der finalen Entwicklungsphase. Vor der Konferenz in San Francisco war noch erwartet worden, die Südkoreaner würden wohl kein funktionierendes Gerät, sondern lediglich Fotos zeigen.