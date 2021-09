Bahnnetz : Im August bis zu acht Prozent der Bahnstrecken überlastet

Die Schienen in Deutschland sind überlastet. In der jetzigen Lage könne so kein weiterer Güterverkehr aufgenommen werden, warnen Politiker. Es müsse investiert werden - nach dem Motto „Schiene first“.

Berlin | Ein Teil des Bahn-Streckennetzes ist regelmäßig überlastet. Je nach Tageszeit waren im Augugst durchschnittlich bis zu acht Prozent der Schienenwege betroffen. Insgesamt sind das gut 2800 Kilometer, wie aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des Abgeordneten Sven-Christian Kindler (Grüne) hervorgeht. Darüber berichtete der ...

