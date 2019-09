Kommentar zu Handwerkermangel : Hörsaal und Handwerk schlau kombiniert

Die vollen Auftragsbücher der Handwerker sind ein zweischneidiges Schwert: Zum einen warten die Kunden lange auf einen Termin, zum anderen kommen die Betriebe selbst nicht mehr hinterher, weil es ihnen an Personal fehlt – und auch an Nachwuchs. Dabei ist die deutsche Form der dualen Ausbildung ein Trumpf, meint unsere Kommentatorin.

26. September 2019, 15:33 Uhr

Osnabrück | Wer im Urlaub einmal die abenteuerliche Verkabelung ägyptischer Häuser oder die windschiefe Installation einer Solaranlage auf dem Dach eines kanarischen Hauses gesehen hat, der blickt mit einer Mischung aus Stolz und Beruhigung auf die duale Handwerksausbildung in Deutschland. Wie übrigens die halbe Welt auch, die uns um die Berufsschulen, die Gesellen- und Meisterprüfungen und die Sicherheit und Qualität beneidet, die unser System garantiert.

Dieses System funktioniert allerdings nur, wenn sich genügend Haupt- und Realschüler sowie Gymnasiasten für eine Ausbildung im Handwerk entscheiden. Weil aber immer mehr junge Menschen Abitur machen und eine akademische Laufbahn einschlagen, wird es eng im Handwerk. Zum Glück geht das Handwerk das Problem aktiv an: mit Imagekampagnen, Werbung an den Schulen, attraktiven Angeboten wie Übernahme der Kosten für den Führerschein und anderen kreativen Ideen. Gut so, weiter so.

Auch das duale Studium BWL-Handwerk ist eine Möglichkeit, Hörsaal und Werkstatt zu kombinieren und so dem Handwerk die Führungskräfte von morgen zu sichern. Zudem sollte jeder junge Mensch bedenken, dass die Entscheidung für eine Ausbildung im Handwerk heute keine Entscheidung mehr für das ganze Leben sein muss. Ein grundsolides Fundament für einen erfolgreichen Lebensweg ist sie aber in jedem Fall.