Corona-Krise : Hintergrund: So steht es um die großen Werften in Norddeutschland

Die Corona-Krise schlägt auf die deutschen Werften durch. Einige von ihnen haben bereits Jobs gestrichen.

Kiel/Hamburg/Stralsund | Die Corona-Pandemie trifft die Werften hart. Vor allem Ungewissheiten auf dem Kreuzfahrt-Markt gefährden Jobs. So sieht die Lage der größeren Werften in Norddeutschland aus – eine Übersicht: Meyer-Werft Papenburg: Bangen um die Ozeanriesen In guten Jahren stehen die riesigen Kreuzfahrtschiffe der Meyer-Werft nach Tonnage für 70 Prozent des deuts...

