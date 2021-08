Verhandlungen in Hamburg : Heißer Herbst für Airbus: IG Metall droht mit Arbeitskampf

Erst im vorigen Jahr hatten IG Metall und Airbus am Verhandlungstisch gesessen. Nun sind die Gewerkschaft und der Flugzeugbauer schon wieder auf Kollisionskurs.

Hamburg | In dem seit Monaten schwelenden Konflikt um den geplanten Konzernumbau bei Airbus droht die IG Metall nun offen mit Arbeitskampf. Dazu hat die größte deutsche Gewerkschaft dem Flugzeugbauer am Freitag Forderungen nach einem Sozialtarifvertrag auf den Tisch gelegt, über den von Mittwoch an in Hamburg verhandelt werden soll. Darin sollen Bedingungen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.