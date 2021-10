Werbung : „Guerrilla-Marketing“ - Fachkräftefang in Baden-Württemberg

Es fehlt an Fachleuten in Baden-Württemberg. Die Landesregierung geht daher auf die Suche nach Spezialisten in gefragten Berufen. Über ein Postermotiv mit einem flotten Spruch.

Stuttgart | Baden-Württemberg - das gelobte Land für Fachkräfte aus aller Welt? Die Landesregierung glaubt daran und geht mit dem Slogan „Willkommen in The Länd“ international auf Fang von Spezialisten und Menschen mit gefragten Berufen. Der Werbespruch steht Schwarz auf Gelb auf zahlreichen Schildern im Land, die ihre Betrachter erstmal vor Rätsel stellen. Da...

