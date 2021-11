Energiekonzern : „Growing Green“: RWE erhöht Tempo bei Grünstrom-Ausbau

RWE will kräftig wachsen - und dabei immer grüner werden. In den Ausbau Erneuerbarer Energien will der Energiekonzern in den nächsten Jahren deutlich mehr investieren als bisher geplant.

Essen | Der Energiekonzern RWE drückt beim Ausbau Erneuerbarer Energien aufs Tempo. Bis 2030 will das Unternehmen jetzt jährlich rund fünf Milliarden Euro in die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und Gas sowie den Energiehandel investieren - insgesamt rund 50 Milliarden Euro. Ziel sei eine Erhöhung der Erzeugungskapazität von derzeit 25 auf 50 Gigaw...

