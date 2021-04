Erfolg vor Gericht : Heidepark Soltau darf öffnen – unter diesen Bedingungen

Der Heidepark Soltau ist wegen der Corona-Beschränkungen geschlossen. Jetzt gibt es eine Öffnungsperspektive.

Lüneburg | Das Verwaltungsgericht hat die coronabedingte Schließung des Heide-Parks Soltau für nicht angemessen erklärt. Der Freizeitpark dürfe mit Hygienekonzept öffnen, teilte das Gericht in Lüneburg am Mittwoch mit. Unter diesen Bedingungen darf der Park öffnen Neben einer Test- und Maskenpflicht für Besucher stehe ein Testzentrum am Park bereit und es ...

