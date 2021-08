Tarife : GDL ruft zu fünftägigem Bahnstreik im Personenverkehr auf

Nach Monaten bleibt der Tarifkonflikt bei der Bahn ungelöst, die GDL will den Abschluss erzwingen. Nun ist die nächste Welle angekündigt - mit fünf Tagen im Personenverkehr ist es die bisher längste.

Frankfurt am Main | Dritter und bisher längster Streik für Bahnkunden: Die Lokführergewerkschaft GDL ruft von diesem Donnerstag ab 2.00 Uhr bis Dienstagfrüh in der kommenden Woche zu einem fünftägigen Ausstand im Personenverkehr der Deutschen Bahn auf. Im Güterverkehr soll der Streik bereits an diesem Mittwoch beginnen. „Es ist eine der längsten Arbeitskampfmaßnahmen,...

