Nach langer Durststrecke : „Mit gebremstem Schaum“: Brauer füllen wieder Bier in Fässern ab

Geschlossene Gaststätten, abgesagte Volksfeste, Sportevents ohne Zuschauer – die Brauereien glauben nun an eine Wende.

Düsseldorf | Der Neustart der Gastronomie in vielen Teilen Deutschlands ist auch für die Brauereien ein Hoffnungsschimmer. Nach monatelanger Pause füllen sie wieder Bier in Fässer ab. Damit ende für die Brauwirtschaft "eine der längsten Durststrecken ihrer Geschichte", sagte der Präsident des Deutschen Brauer-Bundes, Jörg Lehmann, am Mittwoch. Während gewöhnlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.