Immobilienkonzern : Evergrande-Chef will „dunkelsten Moment“ überwinden

Der mögliche Zahlungsausfall des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande sorgt bei Anlegern weiter für Unruhe. Mit einem Schreiben wendet sich der Vorstandschef nun an seine Mitarbeiter.

Peking | Der Chef des vom Zusammenbruch bedrohten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande hat Mitarbeitern in einem Brief Mut zugesprochen. Er sei fest davon überzeugt, dass man den „dunkelsten Moment“ überwinden könne. So äußerte sich Vorstandschef Xu Jiayin in einem anlässlich des chinesischen Mondfestes verschickten Schreiben, das von Staatsmedien ver...

