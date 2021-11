Reisebeschränkungen : Europäer fliegen wieder in die USA

Fast 20 Monate nach dem coronabedingten Einreiseverbot für EU-Bürger haben die USA ihre Grenzen wieder geöffnet. Am Flughafen warten die ersten Passagiere geimpft und voller Vorfreude.

Washington | Es herrscht eine fast aufgekratzte Stimmung am Flugsteig Z54 am Frankfurter Flughafen. Abflugbereit steht an diesem Morgen der Lufthansa-Flug LH400 nach New York. Die Flugbegleiter verteilen kleine US-Flaggen und Hochglanz-Postkarten. „Ich bin so froh, dass es endlich losgeht“, sagt der 23 Jahre alte Hannes Joos, der gemeinsam mit einem Freund sein...

