Feilschen hat ein Ende : Euro-Staaten einigen sich auf Reform der Währungsunion

Seit Montag haben die Euro-Finanzminister um einen Kompromiss für Reformen in der Währungsunion gefeilscht.

von dpa

04. Dezember 2018, 08:14 Uhr

Brüssel | Die Staaten der Eurozone haben sich auf eine Reform der Währungszone verständigt. Dies teilte ein Sprecher von Eurogruppen-Chef Mário Centeno am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Details wurden zunächst nicht bekannt. Für Dienstagmorgen wurde eine Pressekonferenz angesetzt. Wir aktualisieren den Artikel, sobald es weitere Informationen gibt.

Die Euro-Finanzminister haben lange um einen Kompromiss zur Reform der Währungsunion gerungen. Nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon in Brüssel wurde bis zum Dienstagmorgen noch kein Durchbruch erzielt, die Gespräche dauern an. Zuletzt hatte sich bei der geplanten Stärkung des Euro-Rettungsschirms ESM und der Bankenabwicklung in Europa eine Einigung abgezeichnet. Strittig war ein von Deutschland und Frankreich befürwortetes Eurozonen-Budget.

Einig sind sich die Finanzminister der Euro-Zone im Haushaltsstreit mit Italien. Die Budgetpläne Roms verstoßen nach Ansicht der Euro-Gruppe gegen die europäischen Stabilitätsregeln. Deutschland und Frankreich wollen zudem mit einem gemeinsamen Kompromissvorschlag die umstrittene Digitalsteuer in Europa durchsetzen. Eine Umsatzsteuer von drei Prozent auf Online-Werbeerlöse solle bis März 2019 beschlossen werden und ab Januar 2021 gelten, hieß es am frühen Dienstagmorgen aus EU-Diplomatenkreisen. Voraussetzung dafür sei, dass in der Zwischenzeit keine Lösung auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gefunden werde.