Automatisierte Lkw-Kolonnen : Erster Praxis-Text offenbart Chancen und Risiken

Auf der A9 wurde sieben Monate lang das "Platooning" erprobt. Dabei sitzt in einer Kolonne nur im ersten Lkw ein Fahrer.

von Tobias Schmidt

11. Mai 2019, 01:00 Uhr

Berlin | Wie in einer Perlenkette aufgereiht, rollen dutzende gekoppelte Lastwagen über die Autobahn. Nur im ersten sitzt ein aktiver "Pilot" und steuert die Kolonne. Weniger Spritverbrauch, eine geringere Belastung für die Lkw-Fahrer und mehr Sicherheit für alle - das ist die Vision des "Platooning".

Sieben Monate lang wurde das automatisierte Kolonnen-Fahren in der Praxis erprobt, auf der A9 zwischen München und Nürnberg fuhren zwei gekoppelte Lastwagen hin und her. Im Bundesverkehrsministerium wurden am Freitag die Ergebnisse vorgestellt.

"Fahrten mit digital vernetzten LKW auf deutschen Autobahnen sind sicher, funktionieren technisch zuverlässig und lassen sich gut im Alltag eines Logistik-Unternehmens einsetzen", lautet der positive gemeinsame Befund des LKW-Bauers MAN, der Bahn-Logistik-Tochter DB Schenker und der Hochschule Fresenius.

40 Prozent des EU-Transportnetzes "Platoon-fähig"

Allerdings fielen die Treibstoff-Ersparnisse gering aus. Statt der erhofften acht bis zehn Prozent verbrauchte der zweite Lastwagen, der im automatisierten Platooning-Modus mit Tempo 80 nur 15 Meter hinter dem Führungswagen rollte, drei bis vier Prozent weniger Diesel als im Normalbetrieb. MAN-Chef Joachim Drees erwartet aber, dass sich dies im Praxisbetrieb noch steigern lasse.

Mitte oder Ende der 20er-Jahre könne das automatisierte Kolonnenfahren für Lkw praxisreif sein, so Alexander Doll, Güterverkehr-Vorstand der Deutschen Bahn. Insgesamt 40 Prozent des europäischen Transportnetzes seien "Platoon-fähig".

Verkehrsminister Andreas Scheuer förderte den Test mit knapp 1,9 Millionen Euro. Er trat Befürchtungen entgegen, die Automatisierung mache unzählige Lastwagenfahrer arbeitslos. Im "Digital-Truck" werde der Fahrer "zur modernen Logistikfachkraft, dadurch erhält der Beruf neue Zukunftsperspektiven", erklärte er.

Darauf setzt auch der Bundesverband Güterverkehr, Entsorgung und Logistik (BGL): "Wir stimmen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zu, wenn er sagt, dass bei der Digitalisierung in der Logistik dem Lkw-Fahrer eine Schlüsselrolle zukommt und der Beruf dadurch neue Zukunftsperspektiven erhält", sagte BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt unserer Redaktion.

Menschliche Arbeitskraft bleibt notwendig

Er warf zudem die Frage auf, "inwieweit Platoons aus Lkw unterschiedlicher Speditionen oder Transportunternehmen oder aus verschiedenen Fahrzeugkonfigurationen gebildet werden können". Angefangen beim Datenschutz bis hin zu haftungsrechtlichen Aspekten bei möglichen Unfällen sei noch vieles ungeklärt.

Für die Nosta-Gruppe aus NRW steht die technische Lösbarkeit eines vollautonomen Güterverkehrs auf der Straße außer Frage. "Allerdings werden wir bis dahin noch einige Zwischenschritte gehen, die, wie das Platooning, noch mit halbautonomen Systemen ausgestattet sind", sagte Geschäftsführer Andreas Wolke-Hanenkamp. Auf absehbarer Zeit bleibe der Einsatz von menschlicher Arbeitskraft notwendig. "Dem akuten Fachkräftemangel werden wir in jedem Fall mit anderen, innovativen Lösungsansätzen begegnen müssen.“

Der Osnabrücker Logistik-Riese Hellmann ist noch nicht auf den Zug aufgesprungen. „Wann wir den ersten autonomen Lkw auf die Straße schicken, ist offen", sagte der leitende Geschäftsführer Matthias Magnor im Gespräch mit unserer Redaktion. "Aber im Zeitalter der rasant schnell voranschreitenden technischen Entwicklungen, insbesondere in der Logistik-Branche, ist 'Autonomes Fahren' sicherlich einer der zentralen Trends. Daher beobachten wir die damit zusammenhängenden Entwicklungen sehr genau.“