Börse in Frankfurt : Erneuter Dax-Rekord nach starken US-Jobzahlen

Dank robuster Zahlen vom US-Arbeitsmarkt hat der Dax am Freitag seinen Rekordlauf fortgesetzt.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex war im Handelsverlauf bis auf rund 16.085 Punkte gestiegen, bevor der Schwung nachließ. Am Ende stand ein Plus von 0,15 Prozent auf 16.054,36 Punkte auf der Anzeigetafel. Auf Wochensicht bedeutet dies einen Anstieg von 2,33 Prozent. Der MDax zollte am Freitag seinen recht deutlichen Vortagesgewinnen etwas Tribut und gab um...

