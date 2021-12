EZB-Entscheidung : EZB entscheidet über Zukunft ihrer Anleihenkäufe

Europas Währungshüter haben sich von den zuletzt steigenden Teuerungsraten bislang nicht aus der Ruhe bringen lassen. Zumindest an einer Stellschraube dürfte die Europäische Zentralbank nun drehen.

Frankfurt am Main | Steigende Inflationsraten haben den Druck auf Europas Währungshüter erhöht. Immer drängender werden Forderungen nach einem Ende der Geldflut. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) will an diesem Donnerstag entscheiden, wie es mit den milliardenschweren Anleihenkäufen der Notenbank weitergeht. Verkündet werden die Beschlüsse am Nachmittag. N...

