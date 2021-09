Börse in Frankfurt : Deutscher Aktienmarkt erholt sich

Nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag haben Schnäppchenjäger am Mittwoch auf dem deutschen Aktienmarkt für steigende Kurse gesorgt.

Frankfurt/Main | Der Dax lag am Nachmittag mit 0,85 Prozent im Plus bei 15.377,62 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stand mit 0,45 Prozent im Plus bei 34.655,90 Zählern. Im EuroStoxx 50, dem Leitindex der Eurozone, betrug das Plus 0,88 Prozent auf 4094,44 Punkte. Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets hält die Zitterpartie noch nicht für ausgestanden. „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.