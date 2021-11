Konjunktur : Deutsche Wirtschaft im dritten Quartal gewachsen

Gegenüber dem zweiten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 1,7 Prozent gestiegen. In einer ersten Schätzung war von einem Plus von 1,8 Prozent ausgegangen.

Wiesbaden | Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas schwächer gewachsen, als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Zeitraum Juli bis Ende September um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statische Bundesamt am mitteilte. In einer ersten Schätzung war die Wiesbadener Behörde von einem Plus von 1,8 Prozent ausgegangen. Geg...

