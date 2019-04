Kommentar : Nord/LB: Der Kahlschlag bleibt vorerst aus

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers hat das neue Geschäftsmodell der Nord/LB skizziert. Demnach wird der Umbau weniger heftig als zunächst gedacht, findet unser Kommentator.

von Klaus Wieschemeyer

03. April 2019, 18:09 Uhr

Hannover | Die Nord/LB soll erneut bis zu 1250 Stellen streichen, obwohl ein Jobabbau in gleicher Größenordnung gerade erst läuft. Das hört sich drastisch an und dürfte für die Betroffenen hart werden. Doch bleibt der geplante Umbau der Landesbank weit hinter dem zurück, was zwischenzeitlich kolportiert wurde. Der Kahlschlag bleibt vorerst aus. Dass die Nord/LB-Träger bisher an den personalstarken Töchtern Braunschweigische Landessparkasse und Deutsche Hypo festhalten, überrascht. Vielleicht stehen beide Gesellschaften dann zur Disposition, wenn der bisherige Bankenrückbau der EU nicht reicht. Dass das Land die verbliebenen Schiffskredite nicht unter Zeitdruck verramschen, sondern in Ruhe zu Geld machen will, ist dagegen naheliegend. Finanzminister Reinhold Hilbers hätte sich wohl auch vorstellen können, einige zu behalten. Doch das dürften nach den Fehlern der Vergangenheit weder Aufsicht noch Partner mitmachen. Schiffskredite gelten als giftig, selbst wenn sie Geld verdienen.

Über den Berg ist die Nord/LB übrigens noch lange nicht: Noch hat die EU nicht „ja“ zu dem Konzept gesagt. Und es ist auch nicht ausgemacht, dass eine auf Schrumpfung ausgelegte Bank mit einer riesigen Sparkasse tatsächlich die geforderten Renditen von acht Prozent einfahren kann. Das Drama für den Steuerzahler muss noch nicht zu Ende sein.