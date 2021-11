Kommentar : Der Bankraub mag Geschichte sein, doch Banken leben gefährlicher denn je

Der klassische Bankraub rentiert sich unter Risiko-Nutzen-Gesichtspunkten nicht mehr. Dafür lauern heute im Internet ganz andere, größere Risiken für die Geldinstitute. Und das ist nicht die einzige Gefahr. Ein Kommentar.

Flensburg | Die Zeiten, in denen Kriminelle bewaffnet und mit Strumpfmaske über dem Kopf Banken stürmten und Menschen damit traumatischen Erlebnissen aussetzten und mitunter sogar töteten, sind glücklicherweise so gut wie vorbei. Der klassische Bankraub rentiert sich unter Risiko-Nutzen-Gesichtspunkten schlicht nicht mehr: In den immer weniger werdenden Filialen ...

