Börse in Frankfurt : Dax startet mit Plus in letzte Handelswoche 2021

Der Dax ist am Montag freundlich in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet.

Frankfurt/Main | Er stieg auf den höchsten Stand seit Ende November und ging mit plus 0,50 Prozent auf 15.835,25 Punkte über die Ziellinie. Weitere Kursgewinne in New York gaben dem deutschen Leitindex am Nachmittag zusätzlichen Auftrieb, so dass er an seine Erholungsrally der vergangenen Woche anknüpfte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte am Montag um ...

