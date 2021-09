Börse in Frankfurt : Dax stabilisiert sich nach Kursrutsch

Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn hat sich der Dax am Dienstag zunächst stabilisiert.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,58 Prozent auf 15.220,06 Punkte. Auch der MDax der mittelgroßen Börsenwerte erholte sich etwas von seinen jüngsten Verlusten mit plus 0,36 Prozent auf 34.923,65 Zähler. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,95 Prozent auf 4081,85 Punkte an. Sorgen vor einer Ausweitung d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.