Börse in Frankfurt : Dax schwerfällig vor US-Jobdaten

Der deutsche Aktienmarkt startet trendlos. Die RTL Group profitiert von einer geplanten Übernahme.

Frankfurt/Main | Vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitagmittag ohne klare Richtung präsentiert. Der Dax notierte zuletzt 0,16 Prozent höher bei 15.769,62 Punkten. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,5 Prozent an. Dagegen sank der MDax der mittelgroßen Werte am Freitag ...

