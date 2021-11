Börse in Frankfurt : Dax nah an Bestmarke

Positiv aufgenommene Quartalszahlen und ein Kursfeuerwerk der Hellofresh-Aktien haben den Dax am Dienstag weiter in Richtung Rekordhoch getrieben.

Frankfurt/Main | Nach dem starken Novemberauftakt am Vortag stieg der deutsche Leitindex um weitere 0,94 Prozent auf 15.954,45 Punkte. Die bisherige Bestmarke vom August bei 16.030 Zählern ist damit in unmittelbarer Reichweite. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel blieb mit plus 0,13 Prozent auf 35 164,08 Punkte hinter dem Dax zurück. Im Unterschied zum Leitindex ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.