Börse in Frankfurt : Dax mit kleinem Verlust - Jobbericht aus USA kein Wegweiser

Der deutsche Aktienmarkt ist zum Wochenschluss mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen.

Frankfurt/Main | Der Leitindex Dax büßte am Freitag 0,29 Prozent ein und landete bei 15.206,13 Punkten. Auch der MDax fiel um 0,29 Prozent auf 33.410,34 Punkte. Der Dax verbuchte damit ein Wochenplus von 0,3 Prozent nach turbulenten Tagen, in denen er zwischenzeitlich mit 14.818 Punkten ganz nah an sein Mai-Tief abgerutscht war. Arbeitsmarktdaten aus den USA für...

