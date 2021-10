Börse in Frankfurt : Dax legt zu - Anleger setzen auf gute Quartalsberichte

Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Dienstag die Gewinne vom Wochenbeginn fortgesetzt.

Frankfurt/Main | Mehrere Unternehmen hatten sich am Morgen optimistisch zum weiteren Jahresverlauf geäußert. Das kam bei Anlegern gut an. Der deutsche Leitindex stieg am Vormittag um 0,9 Prozent auf 15.736 Punkte. Er ließ damit die Marke von 15.600 Punkten hinter sich, an der er zuletzt mehrfach gescheitert war. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,...

