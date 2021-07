Börse in Frankfurt : Dax beschleunigt vor EZB-Sitzung Erholung

Der Dax hat seine Erholung am Mittwoch fortgesetzt und dabei einen Zahn zugelegt.

Frankfurt/Main | Unterstützung kam wie am Vortag aus den USA, wo die Börsenstimmung nach einem schwachen Wochenauftakt seit Dienstag wieder recht optimistisch ist. Mit Spannung wird aber auch auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag gewartet. Der deutsche Leitindex beendete den Tag mit plus 1,36 Prozent auf 15.422,50 Punkte, nachdem er am Montag z...

