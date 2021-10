Konjunktur : DIHK: Hohe Energie- und Rohstoffpreise bremsen Aufschwung

Laut des Deutschen Industrie- und Handelskammertags bremsen die hohen Energie- und Rohstoffpreise den Aufschwung. Die Wachstumserwartungen sind niedriger, als für einen nachhaltigen Aufholprozess nötig.

Berlin | Hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie ein Mangel an Fachkräften bremsen aus Sicht des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) den wirtschaftlichen Aufschwung. Der Anteil der Unternehmen, die Energie- und Rohstoffpreise als Risiko angeben, liege in der Industrie, im Handel und im Bau auf einem Allzeithoch, ergab eine am Donnerstag in Berl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.