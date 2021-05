Weniger Verkehr, weniger Gäste : Zoll-Einnahmen in Hamburg sinken um fünf Milliarden wegen Corona-Pandemie

Vor allem die Einnahmen durch Verbrauchsteuern für beispielsweise Mineralöl, Alkohol und Kaffee sind zurückgegangen.

Hamburg/Itzehoe | Weniger Verkehr auf den Straßen und in der Luft, weniger Gäste in den Kneipen und Restaurants: Wegen der Corona-Pandemie sind die Zoll-Einnahmen in Hamburg 2020 gegenüber dem Vorjahr gesunken. So sind im vergangenen Jahr allein die Steuereinnahmen um 4,93 Milliarden Euro zurückgegangen, wie die Hauptzollämter Hamburg und Itzehoe am Dienstag in Hamburg...

