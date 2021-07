Börse in Frankfurt : Corona-Sorgen belasten den Dax einmal mehr

Dax ist nach der schwachen Vorwoche weiter ins Minus gerutscht.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex notierte im frühen Handel am Montag 0,95 Prozent tiefer bei 15 392,23 Punkten. Am vergangenen Mittwoch hatte der Dax mit 15 810 Punkte einen Rekordstand erreicht, dann jedoch gedreht und auf Wochensicht rund ein Prozent verloren. Auch an der Wall Street entfernten sich die Indizes von ihren Rekordniveaus. Der MDax fiel am ...

