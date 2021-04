Mangel an Containern erwartet : Containerschiffe kommen deutlich zu spät – wegen Corona-Folgen

Kapitäne müssen häufig warten. Es dauert wegen der kläglichen Produktivität sehr lange, bis ein Liegeplatz frei wird.

Hamburg | Seeschiffe müssen wegen der Corona-Pandemie in den Häfen teils sehr lange auf das Laden oder Löschen ihrer Ladung warten. Vor allem in Nordamerika führten ein hohes Ladungsaufkommen verbunden mit einer coronabedingt geringen Produktivität in den Häfen sowie Kapazitätsengpässen bei der Bahn und Lastwagen zu teils erheblichen Verzögerungen, sagte der...

