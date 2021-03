Nach tagelanger Blockade : Containerschiff „Ever Given“ im Suezkanal schwimmt wieder – teilweise

Seit Dienstag hatte man versucht, das Schiff zu befreien. Es bildete sich ein Stau mit mehr als 450 Schiffen.

Kairo | Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" ist nach einer tagelangen Blockade teilweise wieder freigelegt worden. Das 400 Meter lange Schiff sei wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, teilte der maritime Dienstleister Inchcape Shipping am frühen Montagmorgen mit. Related content Das Schiffsra...

