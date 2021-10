Finanzinstitut : Bundesbank-Präsident Jens Weidmann tritt zurück

Jens Weidmann steht für einen klaren Kurs in der Geldpolitik. Entscheidungen der EZB gingen ihm teilweise zu weit. Jetzt tritt Weidmann als Bundesbank-Präsident zum Jahresende zurück - aus persönlichen Gründen.

Frankfurt am Main | Nach gut zehn Jahren an der Spitze der Deutschen Bundesbank tritt Jens Weidmann als Bundesbank-Präsident überraschend zurück. Der 53-Jährige, der häufig die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kritisiert hat, legt sein Amt aus persönlichen Gründen zum Jahresende nieder, wie die Bundesbank am Mittwoch mitteilte. Weidmann habe...

