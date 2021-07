Kommentar zum Bitcoin-Kurs : Bitcoin ist nichts für nervöse und ungeduldige Menschen

Der Bitcoin-Kurs könnte sich laut Theorie bis Ende des Jahres verdreifachen. Das legt auch eine neue Studie nahe. Doch einen garantierten Weg zum Reichtum dürfen Investoren nicht erwarten. Ein Kommentar.

Frankfurt | Kryptowährungen als Investment sind weiterhin nichts für Menschen mit schwachen Nerven und wenig Geduld. Wenn Tesla-Chef und Krypto-Fan Elon Musk mit einer Äußerung bei Twitter Kurse in beide Richtungen stark beeinflussen kann, ist das ein Beleg dafür, dass es dem Markt noch an Reife und Widerstandsfähigkeit fehlt. Wer auf großen Reichtum in kurzer Ze...

