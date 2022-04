Start-up aus Buchholz : Bio-Kunststoff: „Traceless Materials“ arbeitet an der Alternative zum Plastikmüll

Ein Start-up in Buchholz in der Nordheide entwickelt vollständig kompostierbare Alternativen zu Kunststoffen und arbeitet an Lösungen für das globale Plastikproblem.

Buchholz | Die sandig-orangene Substanz, die in einem kleinen Gefäß noch etwas streng nach Getreide riecht, soll nicht weniger als eine kleine Revolution bei der Entwicklung einer natürlichen Alternative für Plastik auslösen. Anne Lamp und Johanna Baare haben schon einige Förderpreise eingeheimst, zudem stehen die Investoren bei ihnen Schlange. „Wir haben drei b...

