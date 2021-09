„Wir meinen das ernst“ : Billigfleisch: Warum Aldi alleine nicht die Wende schafft

Aldis Ankündigung, Billigfleisch aus den Kühlregalen zu werfen, sorgte für Furore. Aber geht der Plan des Discounters wirklich auf? Eine Bestandsaufnahme

Osnabrück | Der Titel, den Tobias Heinbockel trägt, ist mindestens so kompliziert, wie das Ziel, an dem er arbeitet: „Managing Director Category Management“ bei Aldi Nord lautet seine offizielle Bezeichnung. In dieser Position verantwortet der Manager eines der meistbeachtesten Projekte, an dem Aldi Nord und Süd derzeit gemeinsam arbeiten: Das Frischfleisch in de...

