Streit um Abstand zu Windrädern : 1200 Jobs in Gefahr? Bei Enercon droht offenbar Kahlschlag

Bei Zulieferern des Auricher Windradbauers Enercon drohen offenbar Entlassungen. Die Landesregierung in Hannover bestätigte entsprechende Gerüchte.

Avatar_shz von Klaus Wieschemeyer

08. November 2019, 12:12 Uhr

Hannover | Niedersachsens Windindustrie steht offenbar vor neuen Einschnitten. Bei Zulieferern des Windradbauers Enercon mit Hauptsitz in Aurich sind nach Recherchen des NDR derzeit etwa 1200 Jobs in Gefahr. Das Wirtschaftsministerium in Hannover wollte diese Zahlen am Freitag nicht bestätigen. Allerdings bestätigte eine Sprecherin die Krise: „So etwas passiert nie über Nacht“, sagte sie vor Journalisten. Es werde nun darum gehen, möglichst viele Arbeitsplätze in der Region zu erhalten.

Die Windkraftbranche in Norddeutschland steckt seit Jahren wegen rückläufiger Ausbauzahlen in der Krise. Nach Branchenschätzungen sind seit 2017 bereits rund 26 000 Arbeitsplätze weggefallen – das sind mehr, als die deutsche Braunkohle Kumpel hat. Zuletzt hatte Senvion Insolvenz angemeldet – Teile des Geschäfts übernahm der unter anderem in Cuxhaven aktive Konkurrent Siemens Gamesa. Seit Anfang des Jahres ist der Bau von neuen Anlagen in Deutschland fast zum Erliegen gekommen.

Vor dem Hintergrund der Ausbaukrise forderte ein Sprecher von Umweltminister Olaf Lies (SPD) mehr Flexibilität bei den Abstandsregelungen für neue oder erneuerte Windräder. Der im September im Klimapaket der Bundesregierung verabredete Abstand von 1000 Metern zu Wohnbebauung sei zu groß. Niedersachsen brauche eine abweichende Länderöffnungsklausel, die den Mindestabstand auf 600 bis 700 Meter verringere. „Die 1000er Regelung ist viel zu hoch gegriffen“, sagte der Sprecher und unterstützte damit auch eine entsprechende. Bundesratsinitiative Schleswig-Holsteins.

Statt eines starren Abstands sollten die Vorgaben des Emissionsschutzes über die Zulassung entscheiden. Ein niedersächsischer Sonderweg ist theoretisch möglich, denn das 1000er-Ziel kann zugunsten anderer Abstandsregelungen außer Kraft gesetzt werden. In Bayern gilt beispielsweise die 10-H-Regel: Ein Windrad muss zehnmal so weit von Wohnhäusern entfernt stehen wie es hoch ist. Bei neueren Anlagen mit bis zu 200 Metern Höhe kann so ein Abstand von zwei Kilometern herauskommen.