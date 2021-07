Klima : Baustart für neues Bahnwerk in Cottbus schon 2022

Die Lausitz ist vom Braunkohleausstieg betroffen. Hier greift jetzt das Strukturstärkungsgesetz des Bundes - mit einem Großprojekt der Bahn.

Cottbus | Die Deutsche Bahn drückt bei ihrem Großprojekt in der Lausitz aufs Tempo: Das neue Bahnwerk in Cottbus kommt deutlich früher als bislang geplant. Baubeginn soll nach Angaben des Unternehmens statt 2023 nun schon im kommenden Jahr sein. Vorbereitungen dazu, etwa die Sondierung des Baugrundes, liefen bereits, wie DB-Vorstandschef Richard Lutz in Cott...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.