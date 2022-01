Bauwirtschaft : Baukosten explodieren – ist das Fertighaus eine Alternative?

Bundesweit ist fast jedes vierte neu genehmigte Haus ein sogenanntes Fertighaus. Allerdings liegt der Anteil im Norden deutlich niedriger. Ist der Fertigbau angesichts explodierender Baukosten für Häuslebauer eine Alternative?

Osnabrück | Sie liegen im Trend: Bundesweit war bis Oktober 2021 23 Prozent der neu genehmigten Ein- oder Zweifamilienhaus sogenannte Fertighäuser. In Zahlen heißt das der amtlichen Baustatistik zufolge: von 92.909 Ein- oder Zweifamilienhäusern sollen 21.412 in Fertigbauweise gebaut werden. So viele wie noch nie. Und der Marktanteil soll weiter steigen, sagt Achi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.