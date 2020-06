Kommentar : Bauen: Eine Frage des Geldes - und des Geschmacks

Häuser in eintönigen Stilen quer durch die Republik? Kein Wunder, denn Platz ist Geld - und sich wiederholende Formen sparen Kosten. Ein Kommentar.

Nina Kallmeier

01. Juni 2020

Osnabrück | Es gibt sie noch, die reetgedeckten Häuser an der Küste oder die klassischen Bauernhäuser in Bayern. Dass man diese regionaltypischen Bauweisen heute jedoch in Neubausiedlungen eher suchen muss, ist dem Wandel der Zeit geschuldet. Geschmack verändert sich. Und auch der Anspruch ans Wohnen.

Mehrere Generationen unter einem Dach vereint? Das ist heute eine Seltenheit. Kinder ziehen in andere Regionen, da wird viel Platz im Alter zur Last. Insofern müssen Häuser heute flexibler sein, gegebenenfalls in der Fläche teilbar. Das erfordert ein gewisses Maß an Geometrie, schon bei der Planung.

Hinzu kommt: Anders als früher werden gerade in der Stadt oftmals ganze Siedlungen von einem Bauherrn geplant – mit weniger Einfamilienhäusern, dafür Mehrfamilienhäusern, die dem Mangel an Wohnraum entgegenwirken sollen. Auch das macht das Bild eintöniger, die optimale Nutzung des begrenzten Platzes steht im Vordergrund – und die Kosten. Dagegen wurden früher mehr Grundstücke einzeln beplant, und jede Familie hatte sich – im Rahmen des Bebauungsplans – individueller verewigt.

Insofern ist es eine verständliche Entwicklung. Und es ist gut möglich, dass sie sich in 30 Jahren auch wieder überholt hat und noch anders auf Ästhetik geschaut wird. Gegen 70er-Jahre-Bauten sehen heutige Wohngebiete ja geradezu abwechslungsreich und modern aus.