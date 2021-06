Nach Rassismus-Vorwürfen : Bahlsen verpasst beliebten Afrika-Waffeln einen neuen Namen

Kekshersteller Bahlsen sieht sich mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert und entscheidet sich für einen neuen Produktnamen bei seinen Afrika-Waffeln.

Hannover | Nach einer Rassismus-Debatte in den sozialen Netzwerken hat der Kekshersteller Bahlsen seine beliebten Afrika-Waffeln umbenannt. Im Rahmen eines Relaunches sei der Name des Produkts "Afrika" in "Perpetum" geändert worden, teilte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag auf Anfrage mit. Die neuen Produkte sind demnach seit Juni im Handel. Zuvor hatte das...

