Quartalszahlen : BASF peilt Rekordumsatz an - Gewinn in Milliardenhöhe

Das Geschäft des Chemiekonzerns läuft derzeit prächtig. Wenn die Corona-Pandemie dem Unternehmen keinen Strich durch die Rechnung macht, könnte in diesem Jahr sogar ein neuer Bestwert erreicht werden.

Ludwigshafen am Rhein | Die Erholung der Weltkonjunktur von der Corona-Pandemie, die steigende Nachfrage nach chemischen Produkten und höhere Preise dafür bescheren BASF Gewinne in Milliardenhöhe und sorgen für Optimismus fürs weitere Geschäft. Im zweiten Quartal stand unterm Strich ein Gewinn von 1,65 Milliarden Euro, wie der Chemiekonzern am Mittwoch mitteilte. Im Vorja...

