Ausbau der Elektroflotte : Großbestellung: Autovermieter Hertz bestellt 100.000 Teslas

Einen Auftrag in Höhe von rund 4,2 Milliarden US-Dollar soll der Autovermieter Hertz bei Tesla aufgegeben haben – 100.000 Elektrofahrzeuge erhält das Unternehmen bis Ende 2022 für seine Flotte.

Estero | Der US-Autovermieter Hertz steckt mit einer Großbestellung bei Tesla Milliarden in den Ausbau seiner Elektro-Autoflotte. Bis Ende 2022 seien 100.000 Tesla bestellt worden, teilte der Rivale von Sixt am Montag in Estero im US-Bundesstaat Florida mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet und dabei ein Kaufvolumen von rund 4,2 M...

