E-Mobilität : Ausschreibung von Schnellladenetz für E-Autos gestartet

Elektrofahrzeuge sind im Trend, doch bei der Lade-Infrastruktur hapert es seit Jahren. Nun sollen erste Weichen für das „Deutschlandnetz“ gestellt werden.

Berlin | Die nächste Schnellladesäule für Elektroautos soll in zehn Minuten erreichbar sein: Das ist das Ziel des sogenannten Deutschlandnetzes. Das Bundesverkehrsministerium begann dazu am Freitag die Ausschreibung. Unternehmen und Unternehmenskonsortien könnten nun in den Wettbewerb um den Zuschlag zum Aufbau und Betrieb von etwa 900 Schnellladestandorten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.